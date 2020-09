V Indii se zřítil třípatrový dům. Nejméně 10 mrtvých, lidé jsou uvězněni pod troskami

"Zahynulo deset lidí, jedenáct jsme zachránili," řekl zástupce městské správy. Podle agentury AP je jedenáct zraněných. Do záchranářské operace se zapojilo na 40 lidí včetně jednotky pro řešení katastrofálních událostí. Její velitel řekl, že záchranářům pomáhají psi a že se pátrá po 20 až 25 dalších osobách.

As per Information received from Thane Municipal Corporation a G+3 building collapsed in Bhivandi around 0400 hrs today.

20 persons rescued by locals and as per initial info 20-25 persons are feared to be trapped. @NDRFHQ Team moved to incident site. @ians_india @IANSKhabar pic.twitter.com/yQALlc3W0c