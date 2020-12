V Indii sílí protesty farmářů proti zemědělské reformě

Protestující chtějí zrušit tři nové zákony, nikoliv aby byly jen upraveny. Zemědělská reforma umožňuje vstoupit do obchodování s plodinami soukromníkům. Podle farmářů tak vláda od nich přestane kupovat obilí za garantovanou minimální cenu a volná soutěž stáhne ceny dolů. Vláda naopak tvrdí, že reforma liberalizující obchod farmářům do roku 2022 zdvojnásobí příjmy.

Tři nové zákony, které už ratifikoval indický prezident, podle vlády umožní zemědělcům volně obchodovat se svou produkcí. "Osvobodili jsme farmáře od mnohých restrikcí. Nyní mohou prodávat, komu chtějí," řekl ve středu premiér Naréndra Módí.

Zemědělce podporuje řada opozičních politických stran a za pravdu jim dávají i někteří ekonomové. "Prostudoval jsem si nové zemědělské zákony a uvědomil jsme si, že mají vady a že farmářům uškodí," napsal na twitteru bývalý hlavní zemědělský poradce vlády Kaušik Basu. "Regulace našeho zemědělství potřebuje změnu, ale nové zákony poslouží korporacím víc než zemědělcům," dodal Basu.

I’ve now studied India’s new farm bills & realize they are flawed & will be detrimental to farmers. Our agriculture regulation needs change but the new laws will end up serving corporate interests more than farmers. Hats off to the sensibility & moral strength of India’s farmers.