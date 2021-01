V Indii zasáhl požár továrnu největšího světového výrobce vakcín

Neštěstí se stalo v západoindickém městě Puné (dříve Púna) ve státě Maháráštra, kde společnost SII sídlí. Starosta Puné podle agentury AP sdělil, že těla pěti obětí byla nalezena poté, co hasiči požár uhasili. Pravděpodobně šlo o stavební dělníky. Čtyři osoby, které se na staveništi rovněž nacházely, se podařilo včas evakuovat.

Serum Institute of India vyrábí vakcínu proti covidu, kterou vyvinula farmaceutická společnost AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Používat se bude v Indii a dalších zemích s nízkými a středními příjmy. SII rovněž připravuje produkci vakcíny vyvíjené americkou firmou Novavax.

Podle AP vedení SII doufá, že by firma mohla svou výrobní kapacitu do konce letošního roku zvýšit z 1,5 miliardy dávek na 2,5 miliardy. K rozšíření produkce by přitom mělo přispět i postavení nové budovy, kde dnes hořelo.

Televizní stanice odvysílaly záběry, na nichž je vidět velký oblak kouře stoupající z postižené budovy ve městě Puné. Příčina požáru zatím nebyla přesně určena, vláda státu Maháráštra uvedla, že oheň se mohl vznítit kvůli nějakému problému s elektrickým vedením.