V Japonsku jedná "skupina čtyř". Pompeo vyzval spojence v Asii ke spolupráci proti Číně

Pompeo do japonské metropole zamířil na jednání s jedněmi z nejbližších amerických spojenců v regionu ve chvíli, kdy jsou vztahy mezi Washingtonem a Pekingem nejhorší za poslední desítky let. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizuje Čínu například kvůli pandemii koronaviru, zavedení nového bezpečnostního zákona v autonomním Hongkongu, nelibě nese také její ambice v Jihočínském moři. Šéf Bílého domu před blížícími se volbami rétoriku vůči Pekingu ještě vyostřil.

Pompeo tedy podle agentury Reuters vyrazil do Tokia hlavně s cílem utužit podporu u amerických spojenců v souvislosti s americkým postojem k Číně.

Napětí narostlo rovněž mezi Čínou a Indií kvůli sporné hranici v Himálaji a v posledních měsících se zhoršily i vztahy mezi Pekingem a Canberrou, píše agentura AP. Připomněla také, že Japonsko považuje rostoucí čínskou aktivitu v Jihočínském moři za hrozbu a má s Pekingem spory kvůli souostroví ve Východočínském moři, které Japonci nazývají Senkaku a Číňané Tiao-jü.

Pleased to have my first meeting with Japanese Prime Minister Yoshihide Suga. The U.S.-Japan Alliance has never been stronger and is the cornerstone of peace, security, and prosperity for the Indo-Pacific and will continue to be so for generations to come. pic.twitter.com/g1GknFDvSu