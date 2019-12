Jednání ústředního výboru bude pokračovat i dnes, další podrobnosti ale KCNA nesdělila.

Klíčovým tématem ale podle všeho bude další postup v jednáních o denuklearizaci, která stagnují od únorové schůzky Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Hanoji. Setkání tehdy skončilo předčasně kvůli rozporům Pchjongjangu a Washingtonu ohledně procesu jaderného odzbrojení KLDR a severokorejský vůdce dal pak Američanům lhůtu do konce tohoto roku, aby změnili svůj postoj. V opačném případě bude Severní Korea podle Kima nucena hledat "jinou cestu".

Před Vánoci Kim Čong-un předsedal rozšířenému zasedání ústředního vojenského výboru vládnoucí strany a diskutoval o krocích, které mají vést k celkovému posílení ozbrojených sil.

