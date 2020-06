V KLDR probíhá cosi závažného, jen to zatím nevidíme, varuje odborník

Severokorejské absurdní drama

KLDR vyhodila do vzduchu styčný úřad pro mezikorejský dialog ve městě Kesong na hranici s Jižní Koreou, což podle akademika znamená, že skutečně nemá zájem jednat a chce, aby to všichni pochopili. "Znamená to, že brzy se přes demilitarizovanou zónu povalí tanky?" táže se Babones.

Kdysi ukončení komunikace mohlo znamenat bezprostřední začátek nepřátelství mezi dvěma státy, ale tato doba dávno minula, navíc Severní Korea není běžná země, upozorňuje odborník. Soudí, že v absurdním severokorejském dramatu je zničení úřadu buď signálem zuřícího vnitřního boje, ale možná jen důsledkem toho, že budova byla již neopravitelná a Kimova sestra dospěla k názoru, že bude zábavnější vyhodit ji do vzduchu.

Pokud by žil její otec, "věčný vůdce" Kim Čong-il, který se pasoval do role filmového režiséra, exploze by mohla být součástí nového snímku, spekuluje sociolog. Podotýká, že americké vojenské velení ovšem neponechává nic náhodě a tři momentálně hlídkující skupiny amerických letadlových lodí v Pacifiku se vydaly směrem k oblasti, což vyvolalo zuřivou reakci čínských médií, které na pozadí údajné hrozby vyzdvihují protilodní zbraně čínského námořnictva.

Americké síly mají být ve skutečnosti spíše pojistkou proti nestabilitě v KLDR než protičínským nástrojem, uvádí Babones. Dodává, že americké letadlové lodě se neukázaly jako příliš účinné při nedávných událostech v Hongkongu, ale v případě Severní Koreje tomu může být naopak.

"Pravou je, že v horečnaté Severní Koreji se může stát téměř vše, od odpalu rakety přes Japonsko po totální kolaps Kimova režimu," pokračuje expert. Vysvětluje, že oficiální důvod, proč KLDR přerušila telefonické spojení a vyhodila do vzduchu budovu úřadu, je údajná benevolence Jižní Koreje vůči shazování protirežimních letáků z balónů nad severokorejským územím, k němuž se uchylují severokorejští zběhové.

Jižní Korea ve skutečnosti mnoho z těch, kteří byli za akci zodpovědní, pozatýkala, navíc letáky se nedostaly daleko a neříkaly Severokorejcům nic, co již nevědí, uvádí Babones. Za skutečný důvod severokorejských akcí tak považuje cosi mnohem vážnějšího, zřejmě něco, co probíhá v KLDR, ale zatím to není patrné z vnějšku.

Odpovědi, které nikdo nezná

Sociolog připomíná, že Kim Čong-un na přelomu dubna a května na tři týdny zmizel a od té doby se ukazuje jen zřídka, zatímco jeho sestra Kim Jo-čong je náhle zaujala mnohem viditelnější - a agresivnější - roli ve vedení země, přičemž zjevně může sama vydávat příkazy armádě.

"Je bratr Kim nemocný? Přebírá sestra Kim rodinný byznys? Zničil koronavirus ekonomiku a spolu s tím i schopnost země vydržovat svou přemrštěnou armádu?" táže se Babones. Konstatuje, že odpověď nikdo nezná, stejně jako nikdo neví, co se může stát při předání moci, které může - ale také nemusí - probíhat.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Tři letadlové lodě tak nejsou předzvěstí amerického úderu na KLDR, protože taková akce je pouze snem, respektive noční můrou severokorejských vojenských plánovačů, deklaruje odborník. Dodává, že v případě severokorejského odpalu dalších raket nad Japonské moře, testu mezikontinentální balistické střely s dostřelem na Havaj či dále,případně jiných provokací může silná vojenská přítomnost v regionu Spojeným státům pomoci zaměřit, identifikovat a v případě potřeby zneškodnit nebezpečný objekt.

Americké lodě se tedy plaví do oblasti, kde jich je nejvíce potřeba, protože momentálně mohou být sotva užitečnější na jiném místě v západním Pacifiku, míní Babones. Soudí, že jde o drahou, ale nezbytnou pojistku, protože KLDR je jedna z nejméně stabilních a zároveň nejvíce izolovaných zemí světa, což činí situaci ještě nebezpečnější.

Ať je stav severokorejského jaderného programu jakýkoliv, vnitřní nestabilita v zemi je velkou hrozbou také z důvodu, že je těžké plánovat protiopatření v situaci, kdy není znám rámec možných scénářů, upozorňuje akademik. Konstatuje, že téměř v jakékoliv krizi v Severní Koreji nebude třeba nasadit palebnou sílu amerických vojenských plavidel, ale bez seznamu možného dění svět tápe v temnotách a může jen doufat, že v podobné temnotě netápe samotná KLDR.