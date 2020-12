Znásilňování či elektrické šoky. V novozélandských ústavech bylo zneužito 250 tisíc pacientů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V novozélandských státních a církevních ústavech bylo v letech 1950 až 2019 zneužito na čtvrt milionu dětí, mladistvých nebo zranitelných dospělých. Oznámila to dnes novozélandská vyšetřovací komise ve své průběžné zprávě. Nejčastěji zneužívání čelily děti od pěti do 17 let a mezi nejběžnější formy patřilo fyzické či sexuální zneužívání či elektrické šoky.