V říjnu došlo v laboratoři ve Wu-chanu k podezřelé aktivitě. Čína ji prý uzavřela

Wuchanský institut virologie, který se nachází nedaleko ohniska viru SARS-CoV-2, měl být podle zpravodajské služby uzavřen kvůli nebezpečné události, ke které došlo mezi 6 a 11. říjnem roku 2019, uvedlo NBC News.

Senátor Marco Rubio, který je členem zpravodajské komise, tento týden řekl, že by bylo zajímavé, kdyby někdo analyzoval telemetrická data v blízkosti Wuchanské laboratoře od října do prosince roku 2019. „Pokud by tu byl dramatický pokles ve srovnání s předchozími měsíci, znamenalo by to, že se něco v laboratoři stalo,“ dodal Rubio.

Následně byl vydán dokument, který tvrdí, že americká zpravodajská služba zkoumala právě data z mobilních telefonů v okolí laboratoře a aktivita značně klesla od 7. do 24. října. Podle NBC News se kolem laboratoře nacházely zátarasy, které byly postaveny mezi 14. a 19. říjnem.

Trumpova administrativa již v minulosti prohlašovala, že má důkazy, které zvyšují přesvědčení, že virus SARS-CoV-2 pochází právě z laboratoře ve Wu-chanu. Tvrzení potvrdil i ministr zahraničí USA Mark Pompeo, který uvedl, že existuje značné množství důkazů, že virus pochází z laboratoře, a ne ze zvířecího trhu. Americké špionážní agentury v současné době dokument analyzují. Zpráva ale nenabízí žádný přímý důkaz o zastavení provozu laboratoře nebo o úniku viru SARS-CoV-2 z institutu.