V Singapuru se narodilo dítě s protilátkami na covid-19

Zájem singapurských lékařů vyvolal případ ženy, která se v prvních měsících těhotenství nakazila koronavirem. Žena v listopadu porodila dítě, které podle lékařů mělo v krvi protilátky na nemoc covid-19, ale nakažené koronavirem nebylo. Protilátky na covid-19 zaznamenali v krvi novorozenců, kteří se narodili matkám, jež se nakazily koronavirem, také lékaři v Číně.

"Není stále objasněné, zda přítomnost protilátek poskytuje novorozenci nějakou míru ochrany před covidem-19, a tím méně, jak dlouho tato ochrana trvá," uvedl primář gynekologie v dětské nemocnici v Singapuru Tan Hak Koon. Lékařský výzkum se chce také zaměřit na důsledky nemoci covid-19 na těhotné ženy a děti před a po porodu.

Podle předního singapurského experta na infekční nemoci Paula Tambyaha je ale možné, že děti jistou ochranu proti koronaviru mají. Podle něj bylo ve světě zaznamenáno velice málo případů nákazy mezi novorozenci, kteří se narodili matkám, jež prodělaly infekci. "To by napovídalo, že by (novorozenci) mohli být chráněni nějakým způsobem mateřskými protilátkami," uvedl.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) těhotným ženám hrozí vyšší riziko, že nemoc covid-19 u nich bude mít závažný průběh. Podle WHO ale není jasné, zda matky mohou dítě před či po porodu nakazit koronavirem či mu předat protilátky.