V Sydney oslavují konec čtyřměsíční uzávěry

Mnozí další lidé si užívali plánovaná setkání a návštěvy u příbuzných a přátel. Protipandemická opatření, která se táhla 107 dní, zakazovala návštěvy v domácnostech a cestování za hranice pěti kilometrů od domova, což řadu rodin rozdělilo. Většina omezení však byla nyní pro plně očkované zmírněna, napsal dnes zpravodajský server BBC.

Lidé se nyní mohou společně stravovat ve znovuotevřených kavárnách a restauracích, navštěvovat tělocvičny, knihovny a bazény. Dlouhé fronty se tvořily před kadeřnickými a kosmetickými salony.

Největší australské město ruší uzávěru poté, co se státu Nový Jižní Wales podařilo proti covidu-19 naočkovat 70 procent lidí starších 16 let. Další omezení se zmírní, až bude plně očkováno 80 procent osob starších 16 let. V současné době obdrželo první dávku více než 90 procent z nich.

"Bylo to těžkých 100 dní," konstatoval premiér státu Dominic Perrottet. Dodal, že jej umožnila snaha lidí v celém státu. Perrottet varoval, že Nový Jižní Wales čeká nárůst nově nakažených koronavirem, na který se tamní zdravotnický systém už několik týdnů připravuje. "Budeme svědky toho, jak přibývá hospitalizovaných (...), ale musíme se naučit žít s virem," řekl.

Od 18. října se postupně začnou vracet žáci do škol. Až bude naočkováno 80 procent obyvatel starších 16 let, otevřou se částečně noční kluby. Pro ty, kdo nejsou plně očkováni, bude platit přísná uzávěra až do 1. prosince.

Uzávěra v Sydney začala na konci června po nástupu nakažlivější mutace delta. Uzávěru kvůli ní musela zavést i města Canberra a Melbourne. Zatímco v první ze jmenovaných měst se omezení uvolní v pátek, v případě Melbourne se předběžně počítá s koncem října.

Austrálie, která má zhruba 25 milionů obyvatel, registruje od začátku pandemie bezmála 130.000 případů nákazy a 1448 úmrtí spojených s covidem-19, uvádí web americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). To je podstatně méně, než zaznamenala řada jiných států s vyspělými ekonomikami.