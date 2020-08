V Thajsku byli zadrženi vůdci protestního hnutí, demonstranti opět vyšli do ulic

Právník věnující se lidským právům Anon Nampa (35) a studentský aktivista Panupong Jadnok (23) byli obviněni v souvislosti se sérií protestů, během kterých lidé v ulicích požadují větší demokracii.

Oba muži byli během dnešního dne propuštěni na kauci s tím, že vyšetřování jejich případu i pokračuje. "Podmínkou soudu bylo, že se oba již nebudou podílet na akcích, kvůli kterým byli v tomto případu obviněni," uvedl Anonův advokát. Mohou se ale údajně připojit k legálně uspořádaným protestům.

As the anti-govt students protests continue, the activists have decided to mix it up a bit: today’s theme is “Harry Potter vs You-Know-Who

He-Who-Must-Not-Be-Named.”



“Bringing Democracy to #Thailand shouldn’t be wizardry,” one organizer tells me. pic.twitter.com/ZZQQzsB9oj