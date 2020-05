V Uzbekistánu se protrhla přehrada, evakuováno 70 tisíc lidí

Ministerstvo oznámilo, že v důsledku intenzivních dešťů a silného větru se protrhla jedna z přehrad v Syrdarské oblasti, která leží na jihovýchodě Uzbekistánu při afghánských hranicích. Stalo se to už v pátek kolem šesté hodiny ráno (03:00 SELČ).

Massive dam break in Syrdaryo province of #Uzbekistan hit bordering districts in Turkestan region of Kazakhstan forcing evacuation of 70.000 residents.

