Ve Vietnamu se dnes po roce začali vracet žáci do škol

V hlavním městě Vietnamu Hanoji je návrat studentů naplánovaný na úterý. Při příchodu bude žákům měřena teplota a platit budou i další preventivní opatření. Podle vietnamského ministerstva zdravotnictví by se většina škol v zemi měla otevřít do půlky února. Ministerstvo školství připustilo, že některým studentům bude možná trvat několik let, než zameškané učivo doženou.

Vietnamu, který má 98 milionů obyvatel, se daří s epidemií nemoci covid-19 celkem úspěšně bojovat, i když za cenu dlouhých přísných uzávěr. Od začátku pandemie země zaznamenala 2,34 milionu nákaz a více než 38.300 úmrtí. V neděli přibylo 14.112 nakažených. Asi 75 procent obyvatel je plně očkováno.

Vietnamský premiér Pham Minh Chinh řekl, že země se nyní musí připravit na bezpečný návrat turistů. Hranice by podle něj měly být otevřeny ideálně do konce března, nejpozději do konce dubna.

Zmírňovat opatření začala také nepálská metropole Káthmándú. Dnes ve městě končí dopravní omezení, podle kterého na silnice směla vyjíždět střídavě jen vozidla se sudými a lichými poznávacími značkami.

Příští týden se k prezenční výuce vrátí žáci základních, středních i vyšších škol. Školy přešly na distanční výuku minulý měsíc, kdy v zemi rychle přibývaly počty nakažených vzhledem k šíření vysoce infekční koronavirové varianty omikron.

Denní přírůstky nákaz ale již dosáhly v zemi vrcholu a vzdělávací instituce naléhaly na vládu, aby znovu školy otevřela. Učitelé uvádějí, že on-line výuky se mohla účastnit jen malá část studentů žijící ve městech, ostatní vzhledem k nedostatečnému vybavení tuto možnost neměli.

V Káthmándú budou znovu otevřena také divadla, posilovny a další veřejná zařízení. Podle agentury Reuters se očekává, že po hlavním městě začnou restrikce rušit i další části země.

Nepál, kde žije 29 milionů lidí, registruje od začátku pandemie přes milion infekcí a 11.814 úmrtí. Plně očkováno je 50 procent obyvatel.