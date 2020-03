Ve Vietnamu se vyléčil Čech nakažený koronavirem

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Vietnamu se vyléčil třiapadesátiletý Čech, který tam byl v lékařské péči po pozitivním nálezu na koronavirus. Muž byl propuštěn z nemocnic a jakmile to bude možné, vrátí se do České republiky. ČTK to dnes řekl Marcel Winter, čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti, a potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Česko má k dnešku 2859 potvrzených případů nákazy COVID-19, v zemi je 11 vyléčených lidí. Podle aktuálních údajů v Česku zemřelo 17 pacientů s koronavirem.