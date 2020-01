Ve Wu-chanu otevřeli první část nemocnice, Francie chystá evakuaci

Výstavba nové nemocnice nazvané Chuo-šen-šan, která bude složena z předpřipravených stavebních buněk, začala minulý čtvrtek. Původně se hovořilo o tom, že úřady chtějí nemocnici s až 1000 lůžky postavit za šest dní. Nové zařízení totiž mělo překonat nemocnici z Pekingu, která byla v roce 2003 při epidemii SARS (akutní respirační syndrom) dokončena za týden.

Lidový deník však uvádí, že by hotovou nemocnici Chuo-šen-šan měla převzít armáda 2. února, tedy deset dní po zahájení prací. Ve Wu-chanu přitom od soboty souběžně vzniká další nemocnice pojmenovaná Lej-šen-šan, která by měla mít kapacitu 1300 až 1500 lůžek. Její dokončení je plánováno na 5. února.

Na obrázcích a videích ze stavby jsou vidět desítky bagrů a nákladních vozidel, mezi nimiž se pohybují stovky dělníků a inženýrů v reflexních vestách. Pracuje se nepřetržitě 24 hodin denně, na jedné směně se může podílet až 2000 lidí naráz.

"Čína už v minulosti zvládla dokončit monumentální projekty, jako je tento," řekl britskému zpravodajskému webu BBC Yanzhong Huang z americké neziskové organizace Rada pro mezinárodní vztahy (CFR). "Tato autoritářská země stojí na způsobu řízení shora dolů. Umí překonat byrokratické a finanční překážky a jsou schopni uvést do pohybu veškeré (potřebné) zdroje," dodal.

Nemocnice postavená v Pekingu v roce 2003 je stále považována za nejrychleji postavenou na světě. Po týdnu prací vyrostlo na dříve prázdné parcele zařízení se záchody na každém oddělení vybavené rentgenem či výpočetním tomografem (CT). V nemocnici byla také jednotka intenzivní péče a laboratoř. Lékaři v ní ošetřili sedminu všech nakažených virem SARS.

Francie chystá evakuaci z Wu-chanu na polovinu týdne

Francie předpokládá, že své občany z čínského Wu-chanu evakuuje v polovině tohoto týdne. Řekl to dnes francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Jeho náměstek podle agentury AFP dodal, že na palubě evakuačních letadel bude také několik občanů jiných evropských zemí. Ve Wu-chanu, odkud se šíří koronavirus, pobývají mimo jiné čtyři Češi. Premiér Andrej Babiš dnes řekl, že Česko jedná o pomoci s evakuací dvou z nich právě s Francií.

"Ve spolupráci s ministerstvem vnitra, zdravotnictví a obrany připravujeme leteckou repatriaci našich občanů," řekl Le Drian. Dodal, že předpokládá, že by se Francouzi z Wu-chanu měli evakuovat "v polovině týdne".

V současnosti podle něj ve městě na západě Číny několik týmů hledá ty francouzské občany, kteří se chtějí vrátit do vlasti. Po návratu do Paříže podle šéfa francouzské diplomacie bude všechny evakuované čekat čtrnáctidenní karanténa. S tou musí před cestou do Francie písemně souhlasit.

Podle náměstka ministra zahraničí Jeana-Baptista Lemoyneho se v rámci evakuace dostane do Francie také "určitý počet Evropanů". Detaily o jejich národnosti ale nesdělil.

Babiš dnes uvedl, že Česko právě s Francií jedná o evakuaci dvou českých studentů z Wu-chanu. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka se česká diplomacie zabývá otázkou, že by stát evakuaci zaplatil.

Francie a Británie jsou podle agentury AFP jedinými dvěma evropskými zeměmi, které mají ve Wu-chanu své konzuláty. Celkový počet Francouzů ve městě se odhaduje na tisíc. Jsou mezi nimi studenti i zaměstnanci francouzských automobilek Renault a PSA Peugeot Citröen.