Únik dat odhalil obří špehování ze strany Číny. Sleduje královskou rodinu, politiky i výrobce raket

Data získal americký akademik Christopher Balding, který působil na univerzitě v Pekingu, ale z obav o svou bezpečnost se vrátil zpět do USA. Databáze se dostala pod kontrolu společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, která z uniklého datového souboru zjistila, že obsahuje osobní data více než 2,4 miliónů lidí, včetně asi 52 000 Američanů, 35 000 Australanů a téměř 10 000 Britů.

Podle Baldinga je množství osobních údajů ohromující, databáze byla dle jeho názoru vytvořena z různých zdrojů pomocí velmi pokročilých nástrojů. Uvedl, že informace obsažené v databázi, se zaměřují převážně na vlivné jednotlivce a instituce v různých průmyslových odvětví. „Toky dat jsou ze sektorů, na které je Čína napojena,“ uvedl Balding.

Britský deník Guardian kontaktoval čínskou technologickou společnost se sídlem v Šen-čenu se žádostí o vyjádření. Mluvčí společnosti uvedl, že zpráva je nepravdivá, společnost poté uvedla, že své vyjádření poskytne později.

Podle Roberta Pottera, spoluzakladatele společnosti Internet 2.0, která databázi analyzovala a jejíž služby využívají vlády USA nebo Austrálie, jsou veřejná data ze sociálních sítí pro zpravodajské služby velmi cenná. „Otevřený zdroj nemusí nutně znamenat, že lidé chtějí, aby byl veřejný. Důvod, proč byla kauza Cambridge Analytica skandální, byl ten, že zneužívali oprávnění, která uživatelé platformám udělili,“ řekl Potter s odkazem na skandál s daty z Facebooku, kdy firma Cambridge Analytica získala data desítek miliónů uživatelů a využila je v rámci volebních kampaní v několika zemích. Potter uvedl, že čínská technologická společnost data získávala z Facebooku, Twitteru, Linkedlnu a na platformě Crunchbase.

V databázi čínské technologické společnosti se údajně nacházejí také profily členů představenstva Gilmour Space Technologies. Raketová společnost se nachází v australském Queenslandu a vyvíjí nové nosné rakety poháněné hybridními technologiemi. Mluvčí společnosti uvedl, že jsou si vědomi možného profilování a sběru dat, ale dodal, že v tomto odvětví to není nic neobvyklého.

Analytička Samantha Hoffmanová z australského centra Cyber Strategic Policy Institute se domnívá, že Čínská lidová republika se s institucemi zapojuje do globálního sběru dat, aby pomohla dostát „vojenským, propagandistickým nebo bezpečnostním“ cílům komunistické strany.

Nejistota kolem toho, proč jsou data shromažďována, by měla podle expertky vést k dalšímu vyšetřování. Hoffmanová se domnívá, že existuje mnoho takových databází, u nichž není jasné, k čemu jsou data využívána. „To, co dělají, není nic neobvyklého. Mnoho západních zemí shromažďuje data, což může být velmi nepříjemné, ale je rozdíl mezi tím, co dělají, a tím, co dělají čínské společnosti, které tvrdí, že přispívají k obraně státu,“ dodala analytička.