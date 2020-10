Vesnicí na Novém Zélandu se prohnala "oranžová zeď", shořely desítky domů

Požár vypukl v neděli časně ráno v lese v horách, ale silný vítr jej rozšířil do vesnice Lake Ohau. Místní obyvatelé museli uprchnout, aby přežili. Živel zničil padesátku budov. Situace na místě zůstává "napjatá", a to hlavně vinou silného větru, uvedli hasiči, kteří do boje s plameny nasadili i 11 vrtulníků.

The Lake Ohau blaze saw terrified families bundled into cars in the dead of night then fled for their lives as massive flames closed in on their homes https://t.co/kQQUsx6RIZ pic.twitter.com/iiatVArmhq