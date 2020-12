Vězeň Číny. Hongkongský aktivista Joshua Wong byl odsouzen na 13,5 měsíce

Joshua Wong (24) se minulý týden přiznal k organizaci nepovolené demonstrace před policejním ústředím v hongkongské čtvrti Wan Chai a z podněcování dalších lidí k protestu. Akce se uskutečnila loni v červnu, kdy do ulic vycházely demonstrovat statisíce lidí a v některé dny protesty přerůstaly v násilí. Podle agentury Reuters Wongovi hrozily až tři roky vězení.

#BREAKING : Hong Kong activists Joshua Wong, Agnes Chow and Ivan Lam sentenced to jail over 2019 "unauthorized assembly" outside police headquarters @JoshuaWongCF - 13.5 months @ChowtingAgnes - 10 months Ivan Lam - 7 months More details to follow. #AppleDailyENG pic.twitter.com/44aIz9hehs

Třiadvacetiletá Agnes Chowová a šestadvacetiletý Ivan Lam se přiznali k podněcování k protestu a Chowová také k účasti na demonstraci. Trojice byla již minulý týden vzata do vazby.

Rozsudek nad aktivisty přichází v době, kdy si kritici stěžují na sílící vliv pevninské Číny, pod jejíž správu se bývalá britská kolonie Hongkong v roce 1997 vrátila. V současné době je Hongkong spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení, vládu práva a autonomní výsady. Podle kritiků ale Peking svobody v Hongkongu postupně omezuje.

Británie dnes vyzvala úřady v Hongkongu a v Pekingu, aby přestaly pronásledovat opozici. "Rozhodnutí o zahájení trestního stíhání musí být spravedlivá a nezaujatá a práva a svobody hongkongského lidu musí být zachovány," zdůraznil ministr zahraničí Dominic Raab.

As 3 Hong Kong activists begin prison sentences, I urge the Hong Kong and Beijing authorities to end their campaign to stifle opposition.



Prosecution decisions must be fair & impartial. Rights and freedoms in Hong Kong must be upheld. https://t.co/4jOwbQFOYQ