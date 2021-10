Více než 100 miliónů lidí v Indii nepřišlo na druhou dávku očkování

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Více než 100 miliónů Indů podle oficiálních údajů nepřišlo na druhou dávku očkování proti covidu-19. To mezi odborníky vyvolává obavu, že by se nemoc mohla začít znovu šířit, přestože nyní je počet nakažených v Indii relativně nízký, informoval zpravodajský server The Guardian.