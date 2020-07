Vláda Hongkongu odložila volby, zdůvodnila to šířením koronaviru

Podle agentury Reuters je rozhodnutí hongkongské správkyně Carrie Lamové ranou pro prodemokratickou opozici, která si po vyhraných listopadových místních volbách dělala naděje na historický úspěch v hlasování.

Lamová prohlásila, že rozhodnutí o odkladu voleb bylo pro ni nejtěžší za posledních sedm měsíců. Přistoupila k němu ale prý v zájmu zdraví obyvatel. Hlasování se tedy uskuteční až 5. září 2021.

Pouze polovina ze 70 parlamentních křesel v hongkongském parlamentu je přímo volená. O obsazení zbylých míst rozhodují místní zájmové skupiny, které jsou většinou nakloněny užší spolupráci s pevninskou Čínou. Ta převzala kontrolu nad bývalou britskou kolonií v roce 1997.

Ve čtvrtek navíc hongkongské úřady vyřadily z voleb 12 opozičních kandidátů, včetně známého představitele tamního prodemokratického hnutí Joshuy Wonga. Důvodem vyřazení uchazečů z řad opozice bylo "prosazování práva na sebeurčení Hongkongu, žádost o intervenci zahraničních vlád či protesty proti novému bezpečnostnímu zákonu".

[Mass disqualification is just the beginning]



1. #Beijing is staging multiple acts to prevent the opposition bloc from taking the majority in LegCo. They could disqualify us, arrest us, throw us into jail, or even call off the election and create a puppet parliament elsewhere. pic.twitter.com/x8s7fwVACq