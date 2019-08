Tento měsíc je to již nejméně podruhé, co Peking nevyhověl žádosti Američanů o vplutí do čínského přístavu. Poprvé chtělo plavidlo amerického námořnictva navštívit Hongkong, kde se prohloubila politická krize.

Nyní měl podle představitele Pentagonu torpédoborec připlout v neděli. Čínské stanovisko však bylo opět odmítavé. Čínské ministerstvo obrany na žádost o komentář neodpovědělo.

Americké vojenské lodě v minulosti Čínu občas navštěvovaly. Naposledy to bylo v roce 2017, citoval Reuters svůj zdroj. Do přístavu Čching-tao naposledy připlul v roce 2016 torpédoborec Benfold.

USA a Čína spolu nyní vedou obchodní válku, která ohrožuje globální růst a zvyšuje obavy, že světová ekonomika se může propadnout do recese. Prezident USA Donald Trump nicméně v pondělí posílil naději na změnu k lepšímu, když označil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za velkého vůdce a uvítal jeho přání dosáhnout obchodní dohody.