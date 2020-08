Všechny psy zabavit a sníst, nařídil Kim. KLDR zastírá nedostatek jídla výmluvou

Mít vlastního psa je v diktátorské zemi symbolem luxusu. Většina lidí si může dovolit vlastnit pouze dobytek, psi jsou tak výsadou spíše majetnějších a výše postavených osob.

Nyní už ani to ne. Podle televize Sky News musí z nařízen Kima každý svého psa odevzdat. Někteří z nich se dostanou do zoologické zahrady, další zamíří do restaurací, kde budou zpracováni.

Pes je na rozdíl od Evropy v asijských státech nadále poměrně běžnou součástí jídelníčku, překvapivý je však důvod, který Kim uvedl. Tvrdí, že psi jsou součástí "kapitalistické dekadence".

Díky stejnému důvodu bylo v Severní Koreji zakázáno vlastnit psa do konce 80. let minulého století, následně se ale situace změnila. Nyní se však pohled na tato domácí zvířata vrací do starých kolejí.

Ačkoliv však oficiální prohlášení hovoří o psech jako o symbolu západu a zákaz byl vyhlášen už v červnu, spekuluje se, že za nařízením stojí ve skutečnosti něco jiného. A sice nedostatek jídla.

Severokorejské zemědělské oblasti totiž zasáhly záplavy a panují obavy z nedostatku potravin. Úřady se sice údajně snaží lidem dodat potřeby na spaní, jídlo, léky a další potřebné věci, části země ale hladomor sužuje dlouhodobě.

Záplavy polí mohou poničit rýžová a kukuřičná pole, což v době sklizně posiluje strach z nedostatku jídla. I přesto se lidem nové nařízení nelíbí, proti tvrdému režimu toho ale moc nezmohou.