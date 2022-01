Vysoká komisařka OSN žádá Čínu o neomezený přístup do Sin-ťiangu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová jedná s Pekingem o své možné cestě do Číny v první polovině letošního roku. Návštěva ale musí být smysluplná a Čína musí zajistit, že bude mít komisařka neomezený přístup do oblasti Sin-ťiangu, kde podle západních zemí Čína porušuje práva menšinových Ujgurů. Podle agentury Reuters to dnes uvedl mluvčí komisařky Rupert Colville.