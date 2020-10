Vznikne nový stát? Referendum o nezávislosti v Nové Kaledonii provázela vysoká účast

Vítězství tábora "ano" by pro Francii znamenalo ztrátu nejdůležitějšího území v Pacifiku, uvádí agentura Reuters.

Více než 180.000 právoplatných voličů se mohlo v referendu vyjádřit k otázce: "Chcete, aby Nová Kaledonie nabyla plnou svrchovanost a stala se nezávislou?" Hlasování na ostrově ležícím asi 1200 kilometrů východně od Austrálie skončilo v 18:00 místního času (v 9:00 SELČ), přičemž sečtení všech hlasů zřejmě zabere několik hodin.

Otázka osamostatnění je na Nové Kaledonii předmětem polemik už řadu desetiletí. První referendum na toto téma se konalo v listopadu roku 2018 a účastníci tehdy podpořili setrvání pod francouzskou nadvládou. Podpora pro osamostatnění ale byla vyšší, než se čekalo, a výsledek dnešního hlasování zdaleka nebyl předem jasný.

K urnám dnes podle oficiálního odhadu přišlo 79,63 procenta registrovaných voličů, což by znamenalo o několik bodů vyšší účast než před dvěma lety. Hlasování neprovázela hygienická opatření, protože nemoc covid-19 se na ostrově v důsledku přísných opatření a zásadního omezení leteckého spojení přestala šířit.

CALEDONIA: The French territory is to vote in a referendum on independence for the second time in two years. In 2018 voters voted to remain part of France. Despite rising support to break away from France voters are expected to opt in to stay as a French territory. pic.twitter.com/BYLCNBf8Qr