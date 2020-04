WHO se bráni kritice: Počkejte až po pandemii

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

S kritikou Světové zdravotnické organizace (WHO) by se mělo počkat, až se podaří zvládnout pandemii způsobenou koronavirem. Řekl to dnes zvláštní zmocněnec WHO pro nemoc covid-19 David Nabarro. Reagoval tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa dočasně pozastavit americké příspěvky této organizaci, protože podle něj nezasáhla proti koronaviru včas.