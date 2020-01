Wuchanský virus si vybírá vysokou daň. Už 41 mrtvých, 1300 nakažených

Úřady oznámily, že k dříve oznámeným 26 úmrtím nově přibylo dalších 15 obětí; jen v Chu-peji zemřelo 39 lidí. Státní televize mimo jiné informovala, že novému koronaviru podlehl i 62letý doktor, který léčil pacienty ve Wu-chanu.

Čínský úřad národního zdraví uvedl, že potvrzených případů nákazy je v zemi aktuálně 1287. Koronavirus 2019-nCoV se v jedenáctimilionovém Wu-chanu objevil koncem loňského roku. Případy úmrtí nejsou hlášeny jen z provincie Chu-pej, ale i z dalších regionů nejlidnatější země světa. Podle aktualizovaných údajů čínského serveru Global Times v současné době zavedlo nejpřísnější zdravotnická opatření už 22 provincií a měst.

