Z knihoven v Hongkongu zmizely některé prodemokratické knihy

Představitel hongkongského prodemokratického hnutí Joshua Wong prohlásil, že se jedná o cenzuru, jakou Peking uplatňuje v pevninské Číně.

Nový bezpečnostní zákon, který začal platit na konci června, míří na "separatistické, podvratné a teroristické aktivity" v provincii. Jeho odpůrci tvrdí, že je legislativa porušením zásady "jedna země, dva systémy", která občanům provincie garantuje širší svobody oproti Číně. K dodržování principu na období 50 let se Čína zavázala v roce 1997, když město přebírala do správy od Británie. Peking porušování zásady i přes hlasité protesty západních zemí odmítá.

1/ More than just punitive measures, the national security law also imposes a mainland-style censorship regime upon this international financial city. Although my books are published years before Hong Kong's anti-extradition movement, they are now prone to book censorship. https://t.co/2fbyvtcH95