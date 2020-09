Zabitý úředník chtěl možná zběhnout do KLDR, jeho bratr to popírá

Jihokorejská pobřežní stráž vyšetřuje okolnosti, za kterých byl muž usmrcen. "Máme potvrzené, že severní strana získala informace, které jí mohl dát jen on (...) a že pohřešovaný vyjádřil svůj úmysl uprchnout na sever," uvedl podle agentury AP vedoucí vyšetřovacího týmu Jun Song-hjon. Podle pobřežní stráže se na základě záznamů a zpravodajských informací podařilo vyloučit další možné hypotézy. Vyšetřovatelé se původně domnívali, že úředník mohl ztratit na moři kurz či se pokusil o sebevraždu.

Podle vyšetřovatelů se úředník rozhodl zběhnout do KLDR kvůli rodinným problémům a vysokým dluhům způsobeným vášní pro hazardní hry.

Možnost, že by muž měl úmysl uprchnout do KLDR, ale rezolutně popírá jeho bratr. "Většina mužů v našem věku má problémy v rodině nebo dluhy, kdo by ale kvůli tomu prchal na sever," uvedl na tiskové konferenci bratr zabitého. "Mluvil jsem s ním dva dny před jeho smrtí a nikdy se o možnosti zběhnout na sever nezmínil," dodal. Podle něj byl zabitý muž hrdý na své povolání.

K zabití jihokorejského úředníka došlo na začátku minulého týdne v oblasti námořní hranice mezi oběma zeměmi u jihokorejského ostrova Jonpchjong. KLDR uvedla, že severokorejští vojáci vypálili na úředníka asi deset ran v rámci "opatření na kontrolu šíření infekce" poté, co se muž odmítl identifikovat a snažil se uprchnout. Podle jihokorejské armády pak hlídka spálila tělo i člun, na kterém se muž plavil. Pchjongjang potvrdil, že vojáci spálili úředníkovu loď, jeho tělo ale prý nenašli a pátrají po něm.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se v pátek Jižní Koreji za incident omluvil. Takové gesto je ze strany vůdce KLDR něčím zcela výjimečným, poznamenaly tiskové agentury.