Záhadná forma zápalu plic děsí Čínu. Způsobuje ji nový typ koronaviru?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Epidemii neznámé formy zápalu plic, kterým se ve střední Číně v posledních týdnech nakazily desítky osob, mohl způsobit nový typ koronaviru. Do této skupiny se řadí také viry, které v minulosti způsobily epidemie SARS či MERS. Podle agentury Reuters to ve středu uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).