Tají Čína pravý původ koronaviru? Z USA zní slova o zájmech čínských ideologů

Výklad dle čínských představ

Světová zdravotnická organizace (WHO) podle prestižního deníku učinila správně, když se loni rozhodla identifikovat původ koronaviru, který se prvně objevil v čínském Wu-chanu. "Ale Čína, velký a mocný policejní stát, požaduje, aby se příběh vyprávěl dle jejích vlastních představ," píše Washington Post.

Čínské úřady zakrývaly úvodní náznaky šíření nemoci, připomíná editorial. Zmiňuje čínskou agresivní propagandistickou kampaň, která popírala, že virus by mohl pocházet z laboratoře, a naopak ukazovala prstem na jiné země coby jeho zdroj, přičemž naznačovala, že mohl být do Číny dovezen v kontaminovaném zmraženém balení potravin, o čemž ale vědci pochybují.

Peking se rovněž zdráhal přijmout vyšetřovací tým WHO, poukazuje americký server. Dodává, že ve chvíli, kdy tým konečně přicestoval do země, čínské úřady pečlivě určovaly, co mu bude řečeno.

Za znepokojivé označuje washingtonský deník to, že členové expertní skupiny WHO na první pohled 9. února na tiskové konferenci ve městě Wu-chan zopakovali čínský výklad událostí, když vedoucí skupiny Peter Ben Embarek označil laboratorní únik za "extrémně nepravděpodobné" vysvětlení přenosu viru na člověka, a proto tato možnost neměla být dále šetřena.

"Nikdy předtím nebyl tento konkrétní virus zkoumám ani určen ani znám. Neexistovala žádná publikace, žádná zpráva o práci s o tímto virem, jiným virem extrémně podobným nebo velmi podobným tomuto v jakékoliv další laboratoři světa," cituje renomovaný server Embarekovo zdůvodnění. Doplňuje, že na další tiskové konferenci 12. února jej představitel WHO zopakoval, byť připustil, že virus mohl být přítomen ve vzorcích, které nebyly zpracovány a určeny.

Odhalení pravdy

Laboratorní únik je neprokázanou možností, zdůrazňuje Washington Post. Poukazuje však, že přitahuje pozornost, jelikož vědci z wuchanského virologického ústavu prováděli výzkum typu "získávání funkcí" u netopýřích koronavirů podobných tomu, který spustil celosvětovou pandemii.

Takový výzkum může být nebezpečný a pracuje s modifikovanými genomy, které dávají virům nové vlastnosti, vysvětluje prestižní deník. Uvádí, že wuchanský ústav má velkou sbírku virových vzorků a sekvencí, které jsou katalogizované, a tak mohou poskytnout stopu o původu viru SARS-CoV-2 a jeho možném laboratorním zdroji.

WHO wuchanský ústav navštívila, ale byla ujištěna, že pandemický virus z laboratoře nepochází, konstatuje editorial. Deklaruje, že takové ujištění je ale naprosto nedostatečné a WHO musí získat více informací.

Předseda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 12. února prohlásil, že žádná hypotéza nebyla vyloučena, a naznačil, že tým, který po původu nového koronaviru pátrá, může být doplněn o další experty, připomíná americký server. Považuje to za dobrou myšlenku, i když sám doporučuje spíše sestavení zcela nového týmu, jehož odbornost by přímo odpovídala dosud nezodpovězeným otázkám.

Zároveň pro pomyslné "zdravotní detektivy" představuje velkou výzvu i možnost, že virus pochází ze zvířat a na lidi byl přenesen skrze mezihostitele, přiznává vlivný deník. Uznává, že i této možnosti se musí dostávat stejná pozornost.

"WHO není dozorčí úřad a částečně je závislá na čínské spolupráci," upozorňuje Washington Post. Na organizaci však apeluje, aby vyšetřování vedla bez vměšování neoblomných čínských politických ideologů, kteří mají větší zájem na ochraně obrazu tamní státostrany než na odhalení pravdy.