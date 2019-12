Ženy jsou lepší vůdkyně než muži, přiznal Obama

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

okud by všechny státy světa vedly ženy, projevilo by se to celkovým zlepšením životní úrovně. Na soukromé konferenci v Singapuru věnované tématu vůdcovství to řekl bývalý americký prezident Barack Obama. Muž, který stál v čele Spojených států v letech 2009-2017, v této souvislosti také poznamenal, že ačkoliv ženy nejsou bezchybné, jsou nepochybně lepší než muži. Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC.