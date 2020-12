Žhářský útok na renomované filmové studio v Japonsku: 36 mrtvých, podezřelý obžalován

Dvaačtyřicetiletý Šindži Aoba byl obžalován z vraždy. Policie na něj vydala zatykač krátce po požáru, oficiálně ho však kvůli těžkým zraněním a popáleninám zatkla až letos v květnu. Aobu policisté zadrželi přímo v nemocnici, kde se ke svému činu přiznal.

At least 10 have died, 38 others were injured in a fire at @kyoani animation studio in the city of #Kyodo#Japan 🇯🇵 police have taken into custody a man who poured what appeared to be gasoline around the studio https://t.co/iBfeIcsBVB pic.twitter.com/ID3TQJVeb3