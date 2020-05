Zkáza po supercyklonu Amphan. Indický premiér Módí přijel obhlédnout škody

Jak upozornila agentura Reuters, počet obětí se může zvýšit, protože ještě nebylo obnoveno spojení s některými vesnicemi.

Před úderem živlu se podařilo evakuovat na tři miliony lidí, což zřejmě pomohlo uchránit mnoho životů.

Cyclone #Amphan has killed at least 84 people in India and Bangladesh, many killed by uprooted trees or power lines.



2.4 million people went to shelters. Others stayed behind, hiding under beds as winds ripped their roofs off: "It seemed like the end of the world." pic.twitter.com/SELgyEJkL5