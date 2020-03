Šest mrtvých při zřícení hotelu v Číně, sloužil ke karanténě pro pacienty s Covid-19

Do dnešních 10:30 pekingského času (03:30 SEČ) se záchranářům podařilo v troskách najít 43 osob, z nichž 36 bylo převezeno do nemocnice, uvedly úřady. Na dnešní tiskové konferenci potvrdily smrt šesti lidí, informuje Reuters.

Další čtyři lidé utrpěli vážná zranění a jeden člověk zůstává v kritickém stavu. V době zřícení budovy se v ní nacházelo 71 lidí, z nichž 58 bylo v karanténě. Místo prohledává tisícovka hasičů a záchranářů.

Hotel s 80 pokoji sloužil k izolaci lidí, kteří přišli do styku s infikovanými. V prvním patře budovy zrovna probíhala rekonstrukce. Podle agentury Nová Čína policie předvolala majitele budovy.

The victims quarantined inside the collapsed #Quanzhou hotel tested negative in nucleic acid tests. The death toll has now risen to 7. pic.twitter.com/ZVDJVg7N6P