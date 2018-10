Z outsidera diktátorem. Kdo je Bašár Asad a proč svět prohrál?

Plachý, neambiciózní autokrat

Básil Asad ovšem v roce 1994 zahynul při automobilové nehodě a Bašár byl povolán z lékařských studií v Londýně, připravován na prezidentství a v roce 2000, když Háfiz Asad zemřel, se jeho mladší syn ve věku 34 let ujal moci, shrnuje editorial. Poukazuje, že mladý Bašár je pamětníky popisován jako podivínský outsider, plachý, neambiciózní a bez zájmu o politiku.

Poté, co Bašár Asad nastoupil do úřadu, proběhlo krátké období nazývané "damašské jaro", kdy se objevily naděje, že syrský režim může změnit svou represivní povahu, konstatuje The Observer. Dodává, že USA viděly šanci přerušit syrské studenoválečné spojenectví s Moskvou a přetáhnout zemi do západního tábora, ale tato příležitost byla promarněna, reformy vyšuměly a Asad se vrátil k známému paranoidnímu, diktátorskému stylu vlády.

"K překvapení a zděšení mnoha pozorovatelů (Bašár) Asad vyrostl v mnohem nelítostnějšího, nemilosrdnějšího, zatvrzelejšího vůdce než byl jeho obávaný otec," píše britský týdeník. Připomíná, že Asadovi je široce přisuzována vina za vraždu libanonského premiéra Rafíka Harírího v roce 2005, v jejímž důsledku vypukla "cedrová revoluce", která nakonec vedla k odchodu syrských vojsk ze země, přičemž ztráta Libanonu byla takovým ponížením, že se čekal politický konec Asada.

Asad však událost přežil a o to houževnatěji se přimknul k moci, což se nezměnilo do dnešních dnů, pokračuje prestižní server. Poukazuje, že sedm let po vypuknutí občanské války, která si vyžádala půl milionu životů, 11 milionů běženců a vyslala seizmickou vlnu po Blízkém východě a do Evropy, Asad nadále tvrdohlavě setrvává u moci. "Nejenže přežil, ale zdá se, že vítězí," zoufá si The Observer. Připomíná, že minulý týden Asadovy síly ovládly Dar'á, ohnisko povstání z roku 2011 a symbolicky zde vztyčily pošpiněnou vlajku Syrské arabské republiky.

Zjevné Asadovo vítězství - byť jde podle renomovaného týdeníku sotva o správné slovo k popisu tak krvavé nestoudnosti - je pusté, stojí na mrtvolách jeho spoluobčanů a bylo dosaženo na úkor národní integrity, blaha a nezávislosti Sýrie, tvrdí The Observer. Deklaruje, že jde o znak porážky západních demokracií, které nedokázaly válku zastavit, a velkého vítězství Ruska, na něhož Asad přenesl tíhu konfliktu, který by nedokázal sám vyhrát.

Hrozba neskončila

"Jde o pohromu pro mezinárodní řád založený na pravidlech," konstatuje editorial. Tvrdí, že svět prohrál v takových otázkách, jakými jsou prosazování práva ochranu ze strany OSN, poskytování dostatečné humanitární pomoci, autorita Rady bezpečnosti OSN či zákaz používání chemických zbraní. Podle renomovaného týdeníku prohráli také všichni obyvatelé Istanbulu, Paříže, Manchesteru či New Yorku, kteří se stali cílem útoků fanatických džihádistických skupin, především Islámského státu, jimž chaos v Sýrii poskytl živnou půdu a příležitost.

Hrozba ze strany teroristů skrývajících se na východě a severozápadě Sýrie není zdaleka u konce, stejně jako není zdaleka završené Asadovo vítězství, naznačuje The Observer. Za bezprostřední problém však označuje osud 250 tisíc lidí, kteří utekli z Dar'á a jsou uvězněni v poušti poblíž syrsko-izraelských hranic.

Minulý měsíc, když se začala rozvíjet ofenziva syrského režimu, USA oznámily, že nebudou zasahovat, čímž opustily koncept deeskalačních zón, který pomohly loni vytvořit, a ponechaly volný prostor ruským bombardérům a syrským jednotkám, podotýká prestižní server. Zdůrazňuje, že Washington a jeho partneři mají nyní jasnou povinnost přijít na pomoc obětem svého rozhodnutí.

Editorial naznačuje, že pozornost se brzy upře na Idlib na severozápadě Sýrie, což je poslední povstalci ovládaná oblast a dočasný domov více než dvou milionů lidí, kteří utekli před běsněním Asadova režimu. "Idlib, ne Dar'á, se může ukázat jako poslední krok. Stejně jako v minulých letech zřejmě válečný zločinec Asad toto nechutné rozuzlení přežije. Pro kolik dalších to nebude platit?" ptá se závěrem The Observer.