Do Sýrie se vrátilo 50 tisíc uprchlíků. Bude se jim Asadův režim mstít?

— Autor: ČTK

Bejrút - Do Sýrie se z Libanonu letos vrátilo 50.000 Syřanů a do konce roku by při současném trendu jejich počet mohl vzrůst na 200.000. Podle agentury Reuters to dnes řekl vysoce postavený představitel libanonské bezpečnosti.