Českou youtuberku zapálili při ohnivé show v Turecku. Má vážné popáleniny na třetině těla

Aktualizováno 14:32 — Autor: ČTK

Při ohňové show ve vyhlášené istanbulské restaurace Nusr-Et byli ve čtvrtek večer popáleni dva Češi. Muž i žena mají popáleniny druhého stupně, nejméně do 1. října budou muset zůstat v istanbulské nemocnici. ČTK to dnes řekl Robert Řehák z tiskového odboru českého ministerstva zahraničních věcí. Majitelem podniku je Nusret Gökçe zvaný Salt Bae, jehož kulinářské praktiky jsou známy uživatelům sociálních sítí. Gökçe nedávno v témže podniku hostil venezuelského vůdce Nicholáse Madura s chotí a nově otevřel podnik v New Yorku.