Válka v Sýrii je přípravou na agresi NATO? Exvelitel ruských leteckých sil se vysmívá Západu

Polovinu mrtvých Rusů má na svědomí havárie ruského přepravního letadla Antonov An-26, při kterém zahynulo 32 lidí, a sestřelení průzkumného letadla II- 20, které vedlo k smrti 15 Rusů a diplomatické roztržce mezi Izraelem a Ruskem. Materiální ztráty dle Bondareva zahrnují osm letadel, sedm vrtulníků a „pravděpodobně“ jedno nebo dvě obrněné přepravní vozidla a motorky.

Bondarev srovnal současné působení ruské armády s působením sovětské armády v Afghánistánu. V prvním třech letech sovětské invaze do Afghánistánu zahynulo okolo 4 800 sovětských vojáků a bylo zničeno 60 tanků, nejméně 400 obrněných vozidel, 15 letadel a 97 vrtulníků, uvedl Bondarev, naznačujíc, že současná ruská armáda je schopnější než její sovětská předchůdkyně. „Ruská protiteroristická operace v Sýrii ukázala, že jsme se naučili vedení války. Jelikož hlavním kritériem vojenské zdatnosti není samotná skutečnost vítězství, ale jeho cena," zdůraznil.

Bondarev se též kriticky s posměchem vyjádřil na adresu vojenských aktivit USA. „"Porovnejme si to s „progresivním západem ": během tří let války v Iráku (2003-2006) americká koalice ztratila 2 515 vojáků, včetně 2 309 Američanů, deset až dvacet tanků typu Abrams, několik desítek obrněných transportérů, nejméně 50 bojových vozidel Bradley, 15 letadel a asi 80 vrtulníků, " uvedl.

Rusko do syrské války vstoupilo s tím, že chce zabránit šíření terorismu. Bondarev poukázal na statistiky ruského generálního štábu, podle kterých asi 4 000 bojovníků s ruským pasem a 5 000 občanů postsovětských republik bojovalo za Islámský stát, přičemž se jedná jen o ty, kteří byli identifikováni a číslo tedy může být mnohem větší. „Většina z nich byla velmi dobře trénována,“ uvedl Bondarev s tím, že kdyby Rusko nezasáhlo v boji proti terorismu v zahraničí, tito bojovníci by se mohli vrátit zpět do Ruska a uskutečnit zde teroristické útoky.

Okolo 100 000 teroristů bylo dle Bondareva zabito ruskými silami, z toho 85 000 smrtí připadá na vrub ruskému letectvu. Bývalý velitel ruských leteckých sil je přesvědčen, že Rusko pomohlo Sýrii osvobodit od teroristické hrozby, reprezentované IS a dalšími radikálními skupinami typu Džabhat Fatah aš-Šám (dříve Fronta al-Nusrá). „Udělali dvě věci obrovského významu : osvobodili jsme Sýrii od teroristů (více než 98% jejího území je od nich osvobozeno) a ochránili jsme Rusko," pochválil Bondarev zapojení Ruska v Sýrii.

Geopolitické cíle Ruska

Bondarev se též zmínil o geopolitických výhodách, které Rusku přineslo angažmá v Sýrii. Rusku zde mohlo otestovat „mnoho typů zbraní“ a „vojenského hardwaru“ a zároveň „demonstrovat svou vojenskou sílu,“ která by mohla Rusko dokonce „ochránit od pokusů potencionální vojenské agrese od zemí NATO“, které před rokem 2015 nemohly vidět, jakého „průlomu“ dosáhla ruská armáda.

Ruský politik též naznačil, že cílem Ruska v Sýrii bylo získání vlivu na Blízkém východě, které ztratilo po stažením vojsk z Afghánistánu a kvůli čemuž Rusko region „postoupilo“ Spojeným státům. Stvrzením nové role Ruska v regionu je vybudování dvou vojenských základen v Sýrii.

Bondarev obvinil USA, že se pokouší o destabilizaci Sýrie kvůli vybudování plynovodu z Kataru do Evropy. Pokud by došlo k uskutečnění projektu, Rusko by ztratilo „ne-li celý, ale alespoň větší segment trhu s plynem“, což by byla „velká rána pro naše hospodářství.“

Syrská observatoř pro lidská práva (SOHR), humanitární organizace zabývající se ochranou civilistů v Sýrii, nabízí poněkud jiné čísla ohledně ruského angažmá v Sýrii, než jaké uvedl Bondarev. Podle SOHR Rusko za tři roky v Sýrii má na svědomí 18 000 mrtvých, z toho 7 988 civilistů. SOHR uvádí, že ruské údery zabily 5 233 bojovníků IS, zbytek zabitých jsou členové jiných radikálních a rebelských skupin v Sýrii.

SOHR též uvedl, že údery Spojených států mají na svědomí 3 300 mrtvých civilistů od roku 2014, kdy USA začaly bojovat proti IS v Sýrii. Pentagon uvádí smrt 1 114 civilistů, které má na svědomí mezinárodní koalice proti IS v Sýrii a Iráku od roku 2014. Podle monitorovací organizace Airwars zemřelo při náletech koalice v Sýrii a Iráku nejméně 6 575 civilistů.