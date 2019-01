Krize vztahů s Ruskem? Izrael přijde draho, tvrdí analytik

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Ponížení Ruska

Dne 17. září provedlo izraelské vojenské letectvo raketový úder na několik cílů na západním pobřeží Sýrie, připomíná analytik. Dodává, že dle ruských sebevědomých tvrzení během této operace použily izraelské stroje F-16 jako štít proti syrským raketám země-vzduch ruské průzkumné letadlo Il-20, což nakonec vedlo k jeho sestřelu syrským protivzdušným systémem S-200.

Při incidentu zahynulo všech 15 ruských vojáků na palubě Il-20, což Rusko evidentně ponížilo, konstatuje Bachšalizada. Zdůrazňuje, že důsledkem - nehledě na to, zda jsou ruská tvrzení pravdivá či nikoliv - je současná krize ve vztazích Ruska a Izraele, která může přijít druhou uvedenou zemi draho.

"Po sestřelu ruského letounu Il-20 chce nyní Rusko rozmístit v Sýrii protivzdušný obranný systém S-300, aby posílilo bezpečnost svých vojsk," píše odborník. Připouští, že zatím není zřejmé, zda mají tento systém ovládat přímo syrské jednotky, avšak je podle něj naprosto evidentní, že Rusko viní Izrael za smrt svých vojáků a rozmístěním raket S-300 v Sýrii jej chce potrestat a popudit.

Předchozí záměry rozmístit S-300 v Sýrii byly pozastaveny na žádost Izraele, podotýká analytik. Soudí, že tentokrát je Rusko zřejmě odhodláno rozmístění tohoto protivzdušného systému skutečně realizovat.

"V tomto smyslu, jak tvrdím od noci, kdy bylo ruské letadlo sestřeleno, byla izraelská akce ze 17. září strategickou chybou," pokračuje Bachšalizada. Domnívá se, že Izrael nyní musí zahájit hluboký dialog s Ruskem, aby zabránilo další eskalaci napětí, jelikož Moskva má mnoho pák, které může proti židovskému státu použít.

Turecký precedent

Jednou z těchto pák je skutečnost, že Rusko drží Íránem podporované jednotky v Sýrii ve vzdálenosti 85 kilometrů od izraelské hranice, připomíná expert. Varuje, že pokud se budou rusko-izraelské vztahy nadále zhoršovat, Moskva nebude mít žádný důvod držet Íránce v patřičné vzdálenosti od Golanských výšin.

Rusko by také mohlo poskytovat omezenou podporu na Írán napojeným skupinám, aby Izrael potrestalo, domnívá se Bachšalizada. Izraelským představitelům doporučuje vzpomenout si, jak po sestřelu svého letounu Su-24 Tureckem začala Moskva otevřeně i skrytě podporovat Kurdskou stranu pracujících, která od roku 1984 vede guerillovou válku s tureckým státem.

"V tomto směru pro Rusko není Izrael odlišný od Turecka," deklaruje odborník. Nabádá tedy izraelské představitele, aby se usilovně pokusili zabránit opakování tureckého scénáře.

Rusko navíc může omezovat izraelské vzdušné operace proti íránským cílům v Sýrii, nastiňuje analytik. Vysvětluje, že před stávající krizí dospěly Rusko a Izrael k vzájemnému porozumění v dané otázce a ruská armáda vždy ponechávala Izraeli svobodu jednání v syrském vzdušném prostoru.

Pokud nebude stávající krize dobře zvládnuta, Rusko může Izraeli "přistřihnout křídla" a bránit izraelskému letectvu vést chirurgicky přesné operace v Sýrii, soudí Bachšalizada. Dodává, že to by nepochybně vedlo k hromadění íránských jednotek na izraelských hranicích a usnadnilo převoz pokročilých íránských zbraní do Libanonu a Sýrie.

"Momentálně není žádná země šťastnější než Írán, který bude profitovat z této probíhající krize mezi Ruskem a Izraelem," píše expert. Domnívá se tedy, že izraelští představitelé se musejí chopit iniciativy a zahájit konstruktivní dialog s Moskvou, aby došlo k vyřešení vzájemné krize.