Desítky aktivistů přijely bránit beduínskou vesnici v Palestině

V Izraeli je ale svátek a podle izraelského tisku není pravděpodobné, že by armáda zasáhla před jeho skončením, to je před dnešním západem slunce. Záležitost může být odložena také kvůli návštěvě německé kancléřky Angely Merkelové a části německé vlády tento týden. Návštěva je naplánovaná na středu a čtvrtek.

Vesnici Chán al-Ahmar tvoří provizorní chaty s plechovou střechou, které jsou domovem asi 180 lidí.

Izraelský plán vesnici odstranit má mnoho kritiků mezi Palestinci i jejich evropskými spojenci. Jde podle nich o nucené vysídlování, jehož cílem je získat pozemky pro další židovské osady. Tvrzení Izraele o nelegálnosti vesnice je podle těchto kruhů problematické. Vesnice stojí ze 60 procent v zóně C, v níž podle mírových dohod z 90. let spadá bezpečnost i správa pod Izrael, nikoli pod palestinské úřady. Izrael přitom stavební povolení uděluje výjimečně.

U vesnice se dnes usadilo asi 200 aktivistů, kteří se snažili obyvatele naučit taktice takzvaného pasivního odporu. "Naučili jsme je, jak se rychle pohybovat uvnitř chat i ve skupinách a jak to vojákům co nejvíce zkomplikovat. My se posadíme uvnitř domů a donutíme je, aby nás odvedli silou," řekl vůdce aktivistů, který je na místě už čtrnáct dní.

"My neodejdeme, dokud neodejdou oni (Izraelci). Postavíme si to znovu. To je naše země, ne jejich, my tady žijeme a umíráme," řekl vůdce vesnice.

V Izraeli, většinou v Jižní oblasti (v Negevské poušti a na jejích okrajích), žije kolem 200.000 beduínů, tedy příslušníků nomádských arabských kmenů. Vyznávají islám a více než polovina z nich obývá oficiálně neuznané osady bez veřejných služeb; většina zbývajících rovněž žije v podmínkách mimořádné chudoby.