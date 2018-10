Záhadný proces v Íránu: Kurdku měla zabít manžela, který jí týral. Bez právníka jí popravili

— Autor: ČTK

V Íránu popravili čtyřiadvacetiletou Kurdku, která byla odsouzena za vraždu manžela v době, kdy jí bylo 17 let. Kurdské organizaci na ochranu lidských práv to dnes potvrdil bratr popravené Zajnab Sekánvandové. Sdělil, že rozsudek byl vykonán a tělo bylo předáno rodině. Zajnab zasnoubili, když jí bylo 15 let. Za manželovu smrt je podle její výpovědi odpovědný manželův bratr.