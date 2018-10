Známý novinář se vypařil. Turecko vtrhne na saúdskoarabský konzulát

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Turecká prokuratura v prohlášení uvedla, že se zaměřuje na "ověření tvrzení", že známý novinář "byl zadržen na konzulátu". Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán v rozhovoru, který v pátek zveřejnila agentura Bloomberg, řekl, že umožní Turecku konzulát v Istanbulu prohledat. "Objekt je svrchované území, ale my jim (Turkům) umožníme tam vstoupit a prohledat, co si budou přát. Nemáme co skrývat," sdělil princ.

Chášakdží přišel na konzulát v úterý a od té doby ho nikdo neviděl. Chtěl si vyřídit doklady, které měly dosvědčit jeho rozvod, protože se chtěl znovu oženit. Saúdská Arábie trvá na tom, že muž nebyl zadržen a že z budovy odešel. Turecko ve středu oznámilo, že je pohřešován a že podle jeho informací je stále v budově konzulátu.

Svého času populární televizní komentátor Chášakdží od loňska pobýval v USA z obavy před zatčením, které potkalo jiné saúdskoarabské intelektuály i novináře. Ve svých komentářích kritizoval i korunního prince Muhammada za to, že sice propaguje reformy, ale nepřipouští žádnou debatu o nich. Předmětem jeho kritiky byla i účast Saúdské Arábie v bojích v Jemenu či politika Rijádu vůči Kataru.

Příznivci ztraceného novináře v pátek demonstrovali před budovou saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu za jeho propuštění. Manifestaci zorganizovala Asociace turecko-arabských médií (TAM). "Jako novináři jsme znepokojeni Džamálovým osudem. Nevíme, zda je naživu, nebo ne, ale prohlášení Saúdské Arábie nám nestačí," uvedl šéf ATM Turan Kişlakçi.