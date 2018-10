USA chtějí vytvořit „arabské NATO“. Mají naději na úspěch?

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo se setkal s představiteli šesti států Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC), - Kuvajtu, Saúdské Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátů (SAE), Bahrajnu a Ománu - Egypta a Jordánska kvůli vytvoření Blízkovýchodní strategické aliance (Middle East Strategic aliance – MESA). Jejími cíli jsou boj s terorismem a ukončení války v Sýrii, hlavní prioritou je nicméně zastavení „íránské zhoubné aktivity.“

MESA by měla mít k dispozici vojenský rozpočet ve výši více než 141 miliard dolarů a více než 300 000 vojáků, 5 000 tanků a 1 000 letadel a vrtulníků – to vše nepočítaje vojenský příspěvek USA. Nicméně, magazín The Weekend Australan upozorňuje, že MESA na rozdíl od NATO nebude zřejmě fungovat na principu NATO, kdy útok na jednoho člena je útokem na všechny.

Tato odlišnost od NATO podtrhuje základní problematičnost MESA, na jehož základě jsou analytici spíše skeptičtí ohledně jejího úspěšného fungování. Mezi členy MESA, Saúdskou Arábií a Katarem, existují významné spory. Minulý rok Saúdská Arábie ukončila s Katarem veškeré diplomatické vztahy a pokusila se jej za pomoci Spojených Arabských Emirátů, Bahrajna a Egypta mezinárodně izolovat. Saúdská Arábie své kroky odůvodňovala tím, že Katar má podporovat teroristy, nelíbilo se jí též údajné sbližování s Íránem.

Katar přitom představuje důležitého vojenského partnera USA neboť hostí jednu z nejdůležitějších leteckých základen USA na Blízkém východě. Ačkoliv americký prezident Trump se připojil ke kritice Kataru ze strany Saúdské Arábie, USA celý spor nahlížely s obavami a vyzývaly k jeho rychlému vyřešení neboť ohrožuje vojenskou spolupráci GCC.

Roztržka mezi členy GCC jen doložila dlouhodobou nefunkčnost této organizace na bezpečnostním poli Blízkého východu. Podle Yezida Sayegha, výzkumníka z Carnegie Middle East Center, GCC není schopno se dohodnout na společných obranných schopnostech a Saúdská Arábie nedokáže ani koordinovat své vojenské akce s SAE v Jemenu, kde vede válku. Zapojení USA v MESA se nezdá, že by bylo dostatečnou zárukou řešení tohoto fundamentálního problému.

Hrozba íránského rozšiřování vlivu na Blízkém východě navíc není všemi členy GCC i MESA přijímána jednoznačně, což podkopová strategické cíle MESA od jejího počátku. Zatímco pro Saúdskou Arábii a SAE představuje Írán smrtelného nepřítele, Omán a Kuvajt s ním mají historicky poměrně dobré, mírumilovné vztahy, poukazuje server Defense News.

Kdo stojí za MESA

Podle tureckého televizního kanálu TRT World plány na utvoření „arabského NATO“ souzní s Trumpovými výroky, že král saúdské Arábie by bez vojenské pomoci USA „nevydržel ani dva týdny.“ Trump je se Saúdskou Arábií na jedné lodi, co se týče vnímání Íránu jako hlavní blízkovýchodní hrozby. Toto stanovisko podporuje i v Trumpově administrativě vlivný Izrael.

TRT World naznačuje, že Izrael může mít na vytvoření MESA vlastní zájem. Ačkoliv jej státy GCC neuznávají, v duchu „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“ jsou s ním ochotny spolupracovat a respektovat jej do té doby, dokud budou mít v Íránu společného hlavního protivníka. Platí to především pro Saúdskou Arábii, která v poslední době vykázala určitou ochotu slevit z vyhroceného arabského protiizraelismu a dokonce uznat právo Izraele na existenci. V tomto duchu se vyjádřil saúdský ministr obrany, korunní princ Mohamed bin Salmán. Podobně se vyjádřil i Bahrajn.

USA i Izraeli se hodí, že mohou podporovat v arabských státech ideu Íránu jako hlavního nebezpečí na Blízkém východě. Podle Arabského Indexu většina států regionu považuje za hlavní nebezpečí je. Jen v Saúdské Arábii a Kuvajtu je to Írán.