Falešný muslimský klerik „léčil“ ženy sexem. Od svých mužů si za to vysloužily smrt

V konzervativní afghánské společnosti hlavní úlohou ženy je rodit děti. Pokud to nedokáže, je to pro ní a pro jejího manžela velká potupa. Ženy se proto snaží stát se plodnými jakýmikoliv způsoby a to otevírá prostor pro podvodníky Landayova typu.

Landay se vydával za muslimského klerika, ačkoliv nemá žádné islámské vzdělání. Ženám tvrdil, že je dokáže učinit plodnými. Oběti mu pomáhaly získávat jeho ženské společnice, jedna z nich policistka, které rozšiřovaly slova o jeho službách a které mu měly dodat důvěryhodnost.

Ženy nejprve „léčil“ náboženskými amulety a když to nepomáhalo, tak sexem. Styk si filmoval a nahrávky potom používal k vydírání žen, které mu musely, pokud nechtěly, aby se o jejich činu vědělo, platit penězi či šperky.

Jeho taktika se však jednoho dne obrátila proti němu. Místní mafián se dozvěděl o jeho činnosti a donutil jej placení výpalného. Landay musel platit okolo 2500 dolarů každý měsíc, Zprvu platil jen 700 dolarů. Později už neměl žádné peníze a tak uprchl do Turecka – před tím ale nechal na sociálních sítích zveřejnit videa.

Po několika letech se vrátil do Afghánistánu, kde se nechal najmout do lokální vojenské jednotky. Minulý měsíc však zaslechl, že po něm afghánská vláda pátrá a že náboženští učenci a úřední představitelé žádají jeho smrt a opětovně uprchl, afghánské tajné služby soudí, že k hranicím Afghánistánu s Íránem.

Vraždy ze cti

Jeho akce napáchaly v Afghánistánu velké škody. Afghánští mužové vnímají sexuální styk své manželky, sestry, dcery či sestřenice s někým, s ním není náležitě spojena (tj. v manželském svazku) jako obrovskou pohanu na jejich cti. Pro mnohé z nich jediným řešením, jak se očistit, je zabití ženy – tzv. vraždy ze cti.

Podle Sharify Azimiové, provinční ředitelky pro záležitosti žen, se v provincii Fárjáb, kde se incident stal, začaly objevovat těla mrtvých žen. Celkově devět žen se stalo obětí vražd ze cti v posledních třech měsících. Ačkoliv není zcela jasné, zda-li jsou tyto případy propojeny s Landajovým případem, afghánští prokurátoři se obávají, že zde existuje určitá spojitost a že počet vražd může ještě stoupat.

Landay nejenže vystavil v nebezpečí ženy, s nimiž spal, ale zasel semínka pochybností do afghánských komunit. Muži jsou nejistí, zda-li jejich děti jsou skutečně jejich. Podezřívavost podpořená nepotvrzenými drby snadno může vyústit v násilné činy, kterých nemusí být oběti pouze ženy, ale i děti považované za nelegitimní.

Afghánistán není jediná arabská země, kde v poslední době dochází k hrozivému vraždění žen. V Iráku byly zavražděny čtyři ženy, všechny úspěšné, moderní a prosazující otevřenost vůči islámským tradicím. Světem zvláště otřásla vražda irácké hvězdy internetu, modelky Tary Faresové, která proběhla za bílého dne v Bagdádu.

Jen dva dny před ní byla zastřelena lidskoprávní aktivistka Suad al-Ali. Neznámý muž ji zabil ve chvíli, kdy vycházela ze supermarketu a mířila ke svému autu. Irácká prokuratura se domnívá, že došlo i k vraždě Rafif al-Yasirové, plastické chiruržky přezdívané Irácká Barbie, která zemřela za záhadných okolností v irácké nemocnici, kam byla převedena kvůli údajnému předávkování drogami. Nevyjasněná je též smrt majitelky kosmetického centra v Bagdádu, Rasha Al-Hassanové, která zemřela na počátku září údajně na zástavu srdce.

Irácká policie nyní šetří, zda-li jsou vraždy nějak propojené a zda-li v Iráku neřádí sériový vrah. Média spekulují, že ženy se s vysokou pravděpodobností staly terčem radikálních náboženských skupin, které nesouhlasily s jejich způsobem života a vnímaly je jako rouhačky, protivícím se tradičním zvykům a zásadám islámu.