Rijád musí podle Erdogana dokázat, že hledaný novinář opustil konzulát

"Výsledek vyšetřování musí být znám co nejdříve. Představitelé konzulátu si nemohou myslet, že je zachrání, když budou pouze říkat: On odešel," uvedl turecký prezident na dnešní tiskové konferenci. Dodal, že případ detailně sleduje. Jeho vyšetřováním se zabývá turecká policie i zpravodajské služby.

Podle nejmenovaného tureckého představitele si turecké ministerstvo zahraničí v neděli pozvalo velvyslance Saúdské Arábie a náměstek ministra s ním jednal o spolupráci při vyšetřování. Soukromá televizní stanice NTV v této souvislosti uvedla, že Ankara žádá o povolení prohledat budovu konzulátu.

Svého času populární televizní komentátor Chášakdží od loňska pobýval v USA z obavy před zatčením, které potkalo jiné saúdskoarabské intelektuály včetně novinářů. Mimo jiné přispíval do amerického listu The Washington Post. Ve svých komentářích kritizoval i korunního prince Muhammada bin Salmána za to, že sice propaguje reformy, ale nepřipouští žádnou debatu o nich. Předmětem kritiky byla i účast Saúdské Arábie v bojích v Jemenu či politika Rijádu vůči Kataru.

Saúdská Arábie trvá na tom, že Chášakdží konzulát opustil. Korunní princ Muhammad bin Salmán v sobotu řekl, že umožní Turecku objekt v Istanbulu prohledat. "Nemáme co skrývat," prohlásil. Úřady dokonce zveřejnily videozáznam z budovy, který má ukázat, že novinář se tam nenachází.