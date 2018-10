Rasismus v Izraeli? Ministr kritizoval svatbu Arabky s Židem, poslanec si přisadil

— Autor: ČTK

Izraelský ministr vnitra Arje Deri označil za "nesprávnou věc" středeční svatbu populární izraelskoarabské televizní hlasatelky Lucy Aharišové s židovským hercem Cahi Halevim. Také poslanec vládní strany Likud Oren Hazan svatbu Arabky s Židem odsoudil a vyzval k ukončením asimilace v Izraeli. Oba politici si za to vysloužili kritiku na sociálních sítích, informoval dnes deník The Times of Israel.