Izraelští vojáci zastřelili v Gaze šest Palestinců, dalších 140 zranili

Palestinci v Gaze od konce března a většinou v pátek protestují proti blokádě a za možnost vrátit se na území, která byla kdysi domovem jejich předků, ale dnes leží v Izraeli. Dosud izraelští vojáci při protestech zastřelili kolem 200 Palestinců, zabit byl jeden izraelský voják.

Dnešního protestu se podle Haarecu zúčastnilo asi 15.000 Palestinců, někteří směrem k hranici podle izraelského listu házeli zápalné lahve, kameny a výbušná zařízení. Izraelští vojáci na demonstranty stříleli ostré náboje. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelští vojáci zastřelili šest mužů ve věku 17 až 29 let a 140 lidí postřelili. Jeden člověk je v ohrožení života a pět lidí bylo zraněno vážně. Tři lidé (z šesti zastřelených) byli podle izraelské armády zabiti poté, co se přes hraniční plot dostali do Izraele spolu s dalšími asi 20 Palestinci. Jejich těla Palestinci odnesli zpět do Gazy.

Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman mezitím oznámil, že vydal pokyn zastavit dovoz paliva do Gazy kvůli protestům.

Haarec s odvoláním na zdroj v Gaze uvedl, že šéf Hamásu v Gaze Ismáíl Haníja a jeho zástupce Chalíl Hajá se nadýchali izraelské slzného plynu, když se s eskortou pohybovali v blízkosti hraničního plotu. Lídři Hamásu se snaží účastnit shromáždění ve stanech, které se nachází asi 700 metrů od hraničního plotu a kde se sdružují účastníci protestů.

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás země vklíněný mezi Izrael a Egypt. Po více než desetiletí vlády islamistického Hamásu jsou životní podmínky většiny obyvatel neradostné. Nezaměstnanost převyšuje 40 procent, voda z vodovodu se nedá pít a elektřina funguje pouze několik hodin denně. Nemocnice trpí neustálým nedostatkem zdravotnického materiálu, dovoz i vývoz zboží je omezen a některé části území stále čekají na obnovu po konfliktu s Izraelem z roku 2014.