Strategický přechod mezi Jordánskem a Sýrií opět otevřen, povstalci ho blokovali tři roky

Přechod byl otevřen v 08:00 místního času (07:00 SELČ), uvedl celník na jordánské straně hranice, ale doplnil, že zatím nezaznamenal velký provoz. Podle Reuters na možnost přejít přes hranici v tu dobu čekal jeden civilista. Na syrské straně hranice bylo podle záběrů syrské státní televize jen několik vozů.

Jordánská státní agentura Petra dnes uvedla, že přechod bude otevřen všem. Dřívější informace byla, že přechod zatím nebude otevřen motorovým vozidlům.

Uzavření přechodu v roce 2015 znamenalo zablokování důležité dopravní tepny pro stovky nákladních vozů převážejících zboží mezi Tureckem či Libanonem a státy Perského zálivu. Agentura Reuters napsala, že každý rok přes přechod putovalo zboží za několik miliard dolarů.

Dosud měla Sýrie běžně fungující přechod pouze s Libanonem. Znovuotevření přechodu je důležité také pro Libanon, ze kterého se do dalších zemí po zemi běžně nelze dostat jinak, než přes Sýrii. Jediná další hranici, kterou Libanon má, je s Izraelem, se kterým neudržuje diplomatické styky.

"Občan Jordánska může odjet do Sýrie ve vlastním autě, nebo jako běžný pasažér. Podle jordánsko-syrské dohody může být z Jordánska do Sýrie také převáženo zboží, " uvedla agentura Petra. Syřané přijíždějící do Jordánska podle agentury potřebují nejprve získat povolení od jordánské bezpečnosti.