Novinář rozpuštěn v kyselině? Turci celou noc prohledávali saúdskoarabský konzulát, odvezli si i železné dveře

Chášakdží byl naposledy spatřen 2. října ve chvíli, kdy vstupoval do budovy konzulátu, aby si zařídil dokumenty nutné ke svatbě. Rijád od té doby několikrát popřel, že by měl s jeho zmizením cokoli společného, podrobnosti o novinářově osudu však neposkytl.

Možnost prozkoumat saúdskoarabský konzulát dostaly turecké úřady poté, co spolu v neděli o případu telefonicky hovořili turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a saúdský král Salmán. Vyšetřovací orgány hostitelské země nemají normálně do budov diplomatických zastoupení zahraničních států přístup, protože jsou považovány za výsostné území dané země.

Agentura Anadolu informovala, že v areálu konzulátu pracovala asi desítka tureckých policistů a forenzních expertů více než devět hodin. Ve skupině byl mimo jiné prokurátor a jeho zástupce a členové policejní protiteroristické jednotky. Zahradu budovy prohledali policejní psi.

Podle tureckých médií si vyšetřovací tým z konzulátu odvezl mimo jiné vzorky půdy či kovové dveře. Turci prý měli rovněž přístup k záznamům bezpečnostních kamer, do některých vymezených prostor konzulátu se však nedostali.

Média v pondělí spekulovala o tom, že policie má prověřovat možnost, že saúdskoarabské komando, které bylo na konzulátu 2. října, mohlo tělo mrtvého rozpustit v kyselině. Král Salmán nařídil prokuratuře vnitřní vyšetření případu.

Americký prezident Donald Trump po pondělním telefonátu s králem uvedl, že Salmán popírá, že ví, co se s Chášakdžím stalo. Trump nejprve pohrozil Rijádu přísným trestem za zabití novináře, jedním dechem však dodal, že nemá v úmyslu zastavit zbrojní dodávky Saúdské Arábii, neboť by to podle něho nejvíce poškodilo americké pracující.

Šéf americké diplomacie Pompeo přiletěl do Saúdské Arábie, kde jedná s králem Salmánem a setkat se má i s korunním princem.