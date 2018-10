Vražda saúdského novináře? Na veřejnost se dostala děsivá nahrávka z konzulátu

Kvůli kauze opozičního novináře Chášakdžího dnes přiletěl do Ankary americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Už na letišti se setkal s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a ministrem zahraničí Mevlütem Çavuşogluem, uvedla agentura Anadolu. Později chystá Pompeo tiskovou konferenci.

Americký ministr zahraničí přiletěl do Ankary z Rijádu, kde se v úterý setkal se saúdskoarabským králem Salmánem i korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Oba popírají, že by věděli, co se stalo v den zmizení novináře na konzulátu v Istanbulu a podle Pompea slíbili vážné a věrohodné vyšetření Chášakdžího zmizení.

Novinář Džamál Chášakdží, který dříve kritizoval saúdskoarabský režim včetně korunního prince Muhammada bin Salmána a od loňska žil v USA, zmizel na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu 2. října, když si tam šel vyřídit doklady kvůli svatbě. Turecké úřady se domnívají, že novinář byl na konzulátu zavražděn, Saúdská Arábie to popírá s tím, že Chášakdží konzulát v den návštěvy opustil. Jako pohřešovaného ho nahlásila novinářova snoubenka, která na něj čekala před konzulátem.

Turecká média dnes přinesla další nepotvrzené verze událostí z 2. října na konzulátu. Odvolávají se přitom na audionahrávku údajně pořízenou novinářem přes hodinky propojené s jeho telefonem iPhone, který nechal u své přítelkyně před budovou konzulátu. Ze záznamu údajně vyplývá, že novinář byl na konzulátu mučen a po výslechu zavražděn.

Turecký deník Yeni Şafak dnes napsal, že na audionahrávce je slyšet hlas saúdskoarabského konzula, jak říká: "Udělejte to někde jinde, nebo budu mít problémy." Na to mu někdo podle tureckého deníku odpověděl: "Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie." Konzul se do Rijádu vrátil v úterý, uvedl deník Hürriyet. Podle spekulací tureckých médií bylo tělo novináře na konzulátu rozčtvrceno a rozpuštěno v kyselině.

Turecká policie už 6. října uvedla, že konzulát ve stejné době jako novinář navštívilo 15 saúdských úředníků, kteří přiletěli z Rijádu. Ve skupině byl podle turecké policie přední forenzní expert, členové saúdskoarabské tajné služby a členové královské gardy.

Saúdskoarabský korunní princ už krátce po zmizení novináře slíbil, že jeho země umožní přístup tureckých úředníků na konzulát. Ale až tento týden v pondělí mohla turecká policie konzulát prohledat. Strávila tam devět hodin, do některých vymezených prostor konzulátu se však podle místních médií turečtí policisté a úředníci nedostali.